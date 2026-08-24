Oggi in Svizzera

Un giudice ha sviluppato uno strumento d’intelligenza artificiale (IA) per aiutarlo a determinare le pene, hanno riportato domenica i giornali svizzero-tedeschi del gruppo Tamedia. Ritiene che l’IA possa emettere decisioni più eque, ma il suo approccio è molto controverso.

Il margine di manovra di giudici e magistrate è ampio: nei casi di stupro, ad esempio, sono possibili pene detentive da uno a dieci anni. Per limitare i preconcetti, Jonas Achermann, giudice del tribunale di Lucerna, si affida a un software di IA che ha sviluppato personalmente per emettere le sue sentenze. Lo utilizza per reati legati al traffico di stupefacenti, a furti o a reati finanziari e lo ha recentemente esteso ai reati sessuali.

Jonas Achermann ne è convinto: l’IA permette di emettere sentenze più coerenti e quindi più eque. Sottolinea che i suoi algoritmi garantiscono la trasparenza, poiché il suo strumento è accessibile a chiunque online. Il giudice ritiene inoltre che il suo strumento potrebbe rendere il processo giudiziario più efficiente e alleggerire il carico di lavoro dei tribunali.

L’idea di Achermann suscita tuttavia aspre critiche. “Può essere comodo per i giudici! Ma per la persona imputata è una catastrofe”, ha scritto in un commento l’avvocato penalista zurighese Thomas Fingerhuth. Ritiene che chi giudica debba tenere conto anche della soggettività nel pronunciarsi sulla colpevolezza di una persona, sui moventi o sulla gravità di un reato.