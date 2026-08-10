Oggi in Svizzera

“Per gli agricoltori il riscaldamento globale non è un male”. Il consigliere nazionale dell’UDC Marcel Dettling era appena diventato nel 2024 presidente del più grande partito del Paese e lo aveva detto in un’intervista oggi spesso citata. Alla luce dell’attuale siccità e delle perdite di raccolto, questa valutazione appare superata.

Nella politica climatica l’UDC ha fatto dei passi avanti: non mette più in discussione il cambiamento climatico in linea di principio. Molti esponenti del partito continuano però a dubitare che l’essere umano sia la causa determinante del riscaldamento. A questo proposito, Dettling ha parlato di una “nuova forma di caccia alle streghe”.

Invece di puntare sulla riduzione delle emissioni, il partito si concentra soprattutto su misure di adattamento. Molti parlamentari dell’UDC sono convinti che la Confederazione sia in grado di gestire le conseguenze del cambiamento climatico. Come il consigliere nazionale Manfred Bühler, che afferma: “Se il riscaldamento continuerà, nel 2100 la Svizzera avrà all’incirca il clima della California. Nemmeno lì le persone muoiono a frotte. Al contrario, è una regione prospera”.

Nonostante il calo delle emissioni nazionali, il consigliere federale Albert Rösti ha recentemente ammesso che gli obiettivi climatici per il 2030 saranno difficilmente raggiungibili. L’UDC sostiene tuttavia che la Svizzera contribuisce solo in minima parte alle emissioni globali e può influenzare il clima mondiale solo in misura limitata.