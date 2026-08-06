Oggi in Svizzera

La campionessa di sci svizzera Lara Gut-Behrami ha annunciato ieri con un video il suo addio allo sci professionistico . I media e il pubblico svizzeri hanno risposto con una valanga di elogi per una sciatrice la cui onestà fuori pista sarà ricordata tanto quanto la sua carriera d’oro.

“Con 101 podi in Coppa del Mondo, di cui 48 vittorie, due titoli di Coppa del Mondo generale, due titoli mondiali e l’oro olimpico, è una delle sciatrici di maggior successo di tutti i tempi“, scrive Swiss-Ski, la federazione degli sport invernali elvetici. Lara Gut-Behrami ha raggiunto quasi ogni vetta che lo sport ha da offrire e ora sta facendo ciò che molte atlete d’élite faticano a fare: ritirarsi mentre è ancora al vertice.

Dopo quasi 20 anni di gare al massimo livello, ha spinto il proprio corpo al limite. Questo, in definitiva, è il motivo per cui si ritira. “Nonostante le cadute e gli infortuni, non ho dolori ricorrenti – e non voglio averli. Non voglio più inseguire ostinatamente obiettivi e spingermi oltre i limiti a tutti i costi, né imporre quei ritmi e quelle tensioni al mio corpo”, ha detto.

Gli elogi dei media si moltiplicano. “Gut-Behrami ha stupito e affascinato. Ha ispirato e portato gioia alle persone. Ma a volte ha anche irritato e infastidito, lasciando alcuni disorientati. Ha polarizzato le opinioni perché non ha mai recitato una parte, perché ha detto quello che pensava, perché ha puntato al meglio e ha agito di conseguenza“, scrive il Tages-Anzeiger.

Un’intervista girata dopo il gigante di Sölden della scorsa stagione – che alla fine è diventata la sua ultima gara di Coppa del Mondo – è riemersa oggi su diversi media svizzeri. In essa, Gut-Behrami critica quella che considera la “recita” messa in scena da molte sciatrici più giovani, che si dicono soddisfatte dopo risultati deludenti. I social media, afferma, hanno reso più importante essere apprezzate che essere oneste. “Posso accettare di commettere un errore e arrivare 25ª. Ma non starò lì a fingere di esserne contenta”.