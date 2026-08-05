Oggi in Svizzera

Il comitato promotore dell’iniziativa sulla neutralità ha lanciato la campagna per la votazione del 27 settembre. Navigando oggi sui vari portali informativi salta subito all’occhio chi siano i protagonisti del fronte del “sì”: l’ex consigliere federale Christoph Blocher e… la Russia .

Le Temps scrive che raramente un ex membro del Governo elvetico si è investito a tal punto per una votazione, sottolineando come il testo per iscrivere nella Costituzione una definizione rigida della neutralità sia ormai definito dai media germanofoni “iniziativa Blocher”.

RTS evidenzia come, dopo l’addio al Governo, il miliardario abbia spesso finanziato i progetti del suo partito (l’UDC), ma questa volta ci metta anche la faccia con interviste e frasi a effetto, ad esempio quella apparsa sulla NZZ: “La terza guerra mondiale si avvicina – il Consiglio federale deve poter decidere a piacimento sulla guerra o sulla pace?”. Sul portale Watson, l’ex ministro indica un attacco russo all’Occidente come lo scenario più probabile di conflitto e critica le sanzioni introdotte nel 2022 contro il Cremlino, affermando: “La Russia ci ha piazzato sulla lista dei nemici. È estremamente pericoloso per la Svizzera”.

La stessa Russia è insolitamente presente in questa campagna di votazione. Dopo le recenti raccomandazioni di voto dell’ambasciata russa in Svizzera, la portavoce del Ministero degli esteri di Mosca Maria Zakharova “promuove sfacciatamente” l’iniziativa, si legge sulla NZZ. Nella presa di posizione riportata integralmente dalla testata zurighese, Zakharova denuncia il concetto di neutralità “flessibile” e traccia parallelismi tra oggi e i rapporti della Confederazione con il regime nazista.

Alle accuse sollevate da alcuni esponenti politici che hanno definito l’iniziativa come “pro-Putin”, il presidente del comitato promotore Walter Wobmann ha risposto: “Non abbiamo mai avuto contatti con politici russi e, personalmente, condanno l’attacco all’Ucraina. Tuttavia, l’adozione delle sanzioni è stata un errore”.