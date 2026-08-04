Oggi in Svizzera
Care lettrici e cari lettori,
Che cosa vi fate dire dalla voce di un'IA? Ascoltate podcast o guardate video in cui un'intelligenza artificiale racconta qualcosa? Le voci monotone possono sembrare legnose, ma possono anche avere qualcosa di rilassante, come dimostrano i numerosi podcast per addormentarsi narrati da un'IA.
Nel canton Sciaffusa esiste una nuova stazione radio in cui le notizie e i servizi sono presentati esclusivamente dall'IA. Nella rassegna stampa scoprirete come funziona e dove ancora presenta debolezze.
Cordiali saluti da Berna,
Una radio senza conduttrici e conduttori? La nuova “Radio Schaffhuuse” fa a meno di uno studio radiofonico e punta interamente sulla conduzione tramite IA.
Vi è mai capitato di ascoltare una voce generata dall’IA e di pensare che suoni come quella di un essere umano – ma non del tutto? Nel Canton Sciaffusa questa voce arriva ora dalla radio. L’intera conduzione della nuova Radio Schaffhuuse è affidata all’IA e non esiste uno studio radiofonico. È questo il futuro della radio?
La responsabile di progetto Lara Gansser di Radio Schaffhuuse dichiara a SRF che tutte le notizie e i contributi sono redatti da persone, che stabiliscono anche il palinsesto. Per la voce dell’IA, le redattrici e i redattori hanno messo a disposizione le proprie voci. Radio Schaffhuuse è / oppure vuole essere un complemento al giornale Schaffhauser Bock e al portale online Schaffhausen 24, da cui provengono le notizie. L’obiettivo è diffondere i contenuti sul maggior numero possibile di canali e finanziarli tramite la pubblicità.
Un esperto di SRF non crede che la voce radiofonica generata dall’IA si affermerà. “È possibile che il livello migliori e che vedremo più esempi di questo genere”, dice , ma non pensa ci sia una grande domanda. Al momento la conduzione tramite IA è ancora chiaramente riconoscibile come tale. Suona meccanica, un po’ stentata, e ha difficoltà con la corretta pronuncia dei nomi dei comuni e di quelli di politiche e politici.
I Giovani liberali radicali vogliono inasprire la politica svizzera in materia di asilo. In un nuovo documento di posizione presentano richieste che vanno dalle procedure d’asilo in Paesi terzi all’abolizione dell’ammissione provvisoria.
Negli ultimi giorni decine di migliaia di persone sono giunte nell’exclave spagnola di Ceuta, sulla costa nordafricana. In Svizzera, i Giovani liberali radicali hanno ora presentato un documento di posizione in cui chiedono una politica svizzera in materia di asilo più restrittiva. Ceuta sarebbe un segnale evidente, ma non l’unico, che un ripensamento è indispensabile, sostiene si legge nel catalogo di richieste, consultato dalla NZZ.
La sezione giovanile del PLR propone tra l’altro di esternalizzare parzialmente le procedure d’asilo in Paesi terzi sicuri, di respingere le persone richiedenti l’asilo prive di bisogno di protezione già prima dell’avvio di una procedura, nonché di abolire l’ammissione provvisoria. Si chiedono inoltre sanzioni più severe nei confronti dei Paesi d’origine che non riprendono i e le richiedenti l’asilo respinti e nei confronti dei Cantoni che mettono in atto in modo insufficiente le decisioni di allontanamento.
Con il documento, i Giovani liberali radicali vogliono aumentare la pressione sul PLR e sul Centro, che dopo la votazione sull’iniziativa “No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti” avrebbero sì riconosciuto la necessità di riforme, ma non avrebbero finora presentato proposte concrete.
Il geologo svizzero Luca M. è stato rapito e ucciso nell’Africa centrale. Ha trascorso la maggior parte della sua vita professionale all’estero alla ricerca di materie prime rare.
Lo scorso giovedì il geologo ticinese Luca M. è stato rapito e ucciso nella Repubblica Centrafricana, a nord della capitale Bangui, come scrive oggi il Blick citando l’agenzia di stampa AP. Anche un minatore locale ha perso la vita nell’episodio. Secondo un testimone, M. stava collaborando con Admog Gold, un’azienda emiratina attiva nell’Africa centrale.
Luca M. ha studiato a Losanna e ha trascorso la maggior parte della sua vita professionale alla ricerca di materie prime all’estero: dapprima ha cercato filoni auriferi in Brasile, poi è arrivato in Africa. In un ritratto di Swissinfo del 2010 aveva descritto il suo lavoro come una sorta di caccia al tesoro, che lo affascinava più di una carriera in Svizzera.
Non si trattava però solo di trovare oro e altri metalli rari. Il geologo rifletteva sulla dura concorrenza per le materie prime e su ciò che la loro scarsità avrebbe potuto provocare. Si mostrava tuttavia ottimista e credeva che le persone avrebbero sfruttato i progressi tecnologici per prevenire le carenze.
Il più grande focolaio di legionellosi in Svizzera degli ultimi anni è scoppiato a Basilea. 26 persone si sono ammalate, una è morta.
A Basilea si è verificato un focolaio di legionellosi di proporzioni straordinarie. Si tratta di una malattia causata dalla legionella – un batterio presente nelle acque dolci. Nei casi più gravi può essere fatale. Nella città sul Reno una persona è morta e in totale 26 persone si sono ammalate, 25 hanno dovuto essere ricoverate in ospedale. Una persona si trova ancora in terapia intensiva.
La legionellosi è soggetta a notifica obbligatoria. Dopo il moltiplicarsi dei casi, le autorità hanno avviato il 21 luglio la ricerca della causa e si è scoperto che il violento focolaio è riconducibile a due torri di raffreddamento situate sul tetto della sede principale dei grandi magazzini Manor. Il risanamento è in corso.
Tra i malati figurano diversi dipendenti di Manor, ma non solo. Sono emersi casi in altri quartieri della città. Il contagio avviene inalando goccioline d’acqua nebulizzata. Questi aerosol possono diffondersi per chilometri a seconda delle condizioni meteorologiche. Si prevedono ulteriori contagi, poiché il periodo di incubazione è di due-dieci giorni.
Foto del giorno
Vista dall’alto del cantiere della fermata del tram Bahnhofquai presso la stazione centrale di Zurigo. Finché questa strozzatura non sarà rinnovata, a Zurigo regnerà lo stato d’eccezione per quanto riguarda i tram.
Tradotto dal tedesco e verificato da: Zz
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