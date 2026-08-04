Oggi in Svizzera

Vi è mai capitato di ascoltare una voce generata dall’IA e di pensare che suoni come quella di un essere umano – ma non del tutto? Nel Canton Sciaffusa questa voce arriva ora dalla radio. L’intera conduzione della nuova Radio Schaffhuuse è affidata all’IA e non esiste uno studio radiofonico. È questo il futuro della radio?

La responsabile di progetto Lara Gansser di Radio Schaffhuuse dichiara a SRF che tutte le notizie e i contributi sono redatti da persone, che stabiliscono anche il palinsesto. Per la voce dell’IA, le redattrici e i redattori hanno messo a disposizione le proprie voci. Radio Schaffhuuse è / oppure vuole essere un complemento al giornale Schaffhauser Bock e al portale online Schaffhausen 24, da cui provengono le notizie. L’obiettivo è diffondere i contenuti sul maggior numero possibile di canali e finanziarli tramite la pubblicità.

Un esperto di SRF non crede che la voce radiofonica generata dall’IA si affermerà. “È possibile che il livello migliori e che vedremo più esempi di questo genere”, dice , ma non pensa ci sia una grande domanda. Al momento la conduzione tramite IA è ancora chiaramente riconoscibile come tale. Suona meccanica, un po’ stentata, e ha difficoltà con la corretta pronuncia dei nomi dei comuni e di quelli di politiche e politici.