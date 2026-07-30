Oggi in Svizzera
Care lettrici e cari lettori,
Sono prostitute, operai edili, collaboratrici e collaboratori domestici. Spesso, restano invisibili. Eppure, ogni anno in Svizzera centinaia di persone vengono sfruttate, costrette a prostituirsi, a lavorare o a mendicare.
Dietro i dati pubblicati questo giovedì si celano altrettante storie tragiche e destini spezzati. Eppure, la ricca Svizzera fatica ancora a identificare le vittime e a perseguire i responsabili di questa forma di schiavitù moderna.
La Svizzera fatica ancora a condannare chi pratica la tratta di esseri umani. In occasione della Giornata mondiale di lotta contro questo flagello, diverse organizzazioni di aiuto lanciano l’allarme sull’ampiezza del fenomeno in Svizzera.
Lo sfruttamento sessuale e lo sfruttamento della manodopera continuano a fare numerose vittime. Nel 2025, 532 persone coinvolte, principalmente donne, sono state prese in carico da associazioni di aiuto. Le vittime provenivano da 79 paesi, con una presenza più consistente di persone originarie della Colombia, della Nigeria e del Brasile.
Nonostante questa realtà, le condanne rimangono rare. La Svizzera pronuncia in media solo una decina di sentenze definitive all’anno per tratta di esseri umani dall’introduzione di questo reato nel Codice penale vent’anni fa. I procedimenti penali in corso nel 2025 erano 87.
La Piattaforma Tratta, che riunisce diverse ONG svizzere, deplora il fatto che molte vittime non ottengano mai giustizia e che molti autori rimangano impuniti. Denuncia, inoltre, una mancanza di sensibilizzazione degli attori della giustizia penale e ritiene che l’articolo 182 del Codice penale definisca in modo insufficiente gli elementi costitutivi della tratta. Le organizzazioni salutano pertanto la volontà del Consiglio federale di rivedere tale disposizione.
Le autorità argoviesi fanno marcia indietro nel caso di Iwona L. e della figlia Paula. Il Cantone ritiene che le due vittime di abusi da parte di un ex deputato cantonale avrebbero dovuto ricevere un sostegno finanziario maggiore dal loro Comune e che non dovrebbero essere espulse dalla Svizzera.
Rimaste senza mezzi di sussistenza dopo l’arresto dell’ex deputato argoviese, accusato di averle narcotizzate e di aver abusato di loro, Iwona e Paula L. avrebbero avuto diritto all’assistenza sociale ordinaria e non a un semplice aiuto d’urgenza minimo. È la decisione presa dal Dipartimento cantonale della sanità e degli affari sociali, pochi giorni dopo la mediatizzazione del caso, riferisce il quotidiano Bund. Le due donne riceveranno così retroattivamente i pagamenti ai quali hanno diritto.
L’Ufficio cantonale della migrazione ha anche cambiato opinione riguardo al diritto di soggiorno delle due vittime. Aveva infatti deciso di espellerle dal Paese, ma è ora disposto a concedere loro un permesso di soggiorno, invocando “un caso di rigore personale grave”. La questione non è tuttavia ancora risolta: il Tribunale amministrativo argoviese deve pronunciarsi, poi il caso arriverà sul tavolo della Segreteria di Stato della migrazione.
La pubblicazione del racconto delle sofferenze patite dalle due donne ha cambiato le carte in tavola? L’Ufficio cantonale della migrazione lo nega. Assicura che il suo operato “si basa sui fondamenti giuridici e fattuali del caso. La pressione mediatica non è stata e non è un fattore determinante”. Resta il fatto che la decisione è arrivata due ore dopo la pubblicazione degli articoli.
Un numero sempre maggiore di abitanti della Svizzera romanda è pronto a fare le valigie per trasferirsi in Francia e sfuggire all’elevato costo degli alloggi, secondo un’indagine pubblicata giovedì dal portale Comparis.
Più di 92’000 persone cercano attivamente un alloggio nella Francia limitrofa, secondo Comparis. Erano circa 50’000 nella precedente indagine condotta poco più di un anno fa. A spingerle è principalmente il costo nettamente più basso degli alloggi dall’altro lato del confine.
Il progetto di trasferimento si scontra tuttavia con diversi ostacoli. Le persone intervistate citano innanzitutto la lontananza dalla famiglia e dagli amici. I tempi di percorrenza costituiscono anch’essi un freno importante: quattro persone su dieci affermano di non voler allungare il tragitto casa-lavoro.
Questa crescente attrattiva delle regioni limitrofe della Francia coincide con una fase di stabilizzazione del mercato svizzero degli alloggi. Secondo uno studio di Wüest Partner pubblicato giovedì, il calo del numero di abitazioni sfitte osservato negli ultimi cinque anni dovrebbe interrompersi nel corso di quest’anno. I prezzi degli immobili continuano tuttavia a salire: sono aumentati dello 0,7% nel secondo trimestre dell’anno, secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica.
Foto del giorno
Di fronte a una delle siccità più importanti degli ultimi anni, la Svizzera si interroga sulle proprie priorità: bisogna privilegiare i bisogni delle famiglie, quelli dell’agricoltura o la preservazione degli ecosistemi?
Tradotto dal francese e verificato da: Zz
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