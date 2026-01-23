Oggi in Svizzera

Secondo l’amministrazione Trump, la bilancia commerciale tra la Svizzera e gli Stati Uniti era troppo sbilanciata a favore di Berna, il che la scorsa estate ha portato all’introduzione di dazi punitivi del 39%. Berna è ora desiderosa di consolidare l’aliquota tariffaria ridotta al 15% in un accordo vincolante e sta adottando misure per evitare di contrariare il presidente statunitense, riferisce l’emittente pubblica svizzera SRF.

Durante un incontro bilaterale al WEF, il ministro dell’economia Guy Parmelin, che ricopre anche la presidenza di turno della Confederazione, ha posto il commercio al centro dei colloqui. “Notiamo che lo squilibrio da lei menzionato nel suo discorso si sta correggendo”, ha detto Parmelin a Trump. “Secondo le nostre ultime statistiche, abbiamo ora un surplus di 8,8 miliardi di dollari (6,96 miliardi di franchi) a favore degli Stati Uniti”.

Lo sviluppo della situazione è sembrato cogliere di sorpresa il presidente statunitense. Trump si è rivolto alla sua delegazione per avere conferma. “Penso che negli ultimi mesi la tendenza abbia iniziato a invertirsi”, ha affermato il rappresentante per il commercio statunitense Jamieson Greer.

Parmelin ha poi riconosciuto che i dati riflettevano solo “un’istantanea del momento”. Le aziende elvetiche hanno aumentato le esportazioni all’inizio dell’anno in previsione di tariffe più elevate, livellando temporaneamente le cifre.

Giovedì, Parmelin ha dichiarato che un primo ciclo di negoziati tecnici si terrà a Berna il prima possibile.