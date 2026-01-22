Oggi in Svizzera

Il consigliere federale Ignazio Cassis: “L’incertezza nel mondo è tale, che il bisogno di più dialogo è enorme.”

Il responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Ignazio Cassis ha tracciato questa mattina un primo bilancio dei suoi incontri e delle sue impressioni al Forum economico mondiale (WEF) di Davos.

“L’incertezza nel mondo è tale, che il bisogno di più dialogo è enorme”, ha dichiarato Cassis ai media. Al WEF osserva “una battaglia per trovare un senso”, ma molti aspetti rimangono poco chiari. Per Cassis si tratta del nono WEF, e la situazione è totalmente diversa rispetto al primo, una nuova era dove “nulla è definitivo, ed è estremamente difficile per svizzere e svizzeri.”

Cassis si è espresso anche sul discorso pronunciato ieri da Trump al WEF e sulle sue invettive nei confronti della Confederazione e in particolare della consigliera federale Karin Keller-Sutter: “È inaccettabile essere trattati così. La Svizzera non è l’unico Paese di cui Trump parla senza rispetto, “ma non è certo una consolazione”. Anche questo, ha detto, fa parte della nuova era, in cui forse non valgono più le stesse regole di prima. Tuttavia: “A volte non bisogna fermarsi a guardare troppo i dettagli” e continuare invece a lavorare, ha aggiunto.

Il presidente degli Stati Uniti ha lanciato oggi a Davos il suo “Consiglio di pace”. Tra i primi firmatari non figurano Paesi europei, ad eccezione di Ungheria, Bulgaria e Kosovo. Per molti, l’iniziativa sarebbe un attacco alle Nazioni Unite.

Secondo Cassis molti aspetti restano poco chiari. In origine, tale Consiglio faceva parte del piano di pace per Gaza, che la Svizzera continua a sostenere, ha dichiarato ai media. Tuttavia, nei documenti non risulta più questo legame, e l’organizzazione di Trump potrebbe assumere una portata ben più ampia. Il Consiglio federale dovrà ora esaminare la questione, ha dichiarato il responsabile del DFAE.

Molta attenzione si è concentrata oggi anche sull’arrivo al WEF del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dopo un incontro con Donald Trump, quest’ultimo ha dichiarato ai media presenti che il suo messaggio al presidente russo Vladimir Putin è che la guerra in Ucraina deve finire.