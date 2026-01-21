Oggi in Svizzera

Quasi 3’000 persone hanno manifestato in diverse città della Svizzera contro il Governo siriano . Alcuni incidenti hanno segnato le proteste.

A Berna, quasi 2’000 persone hanno protestato martedì sera contro l’avanzata delle truppe governative siriane nelle regioni del nord e dell’est della Siria controllate dai curdi. La polizia ha tollerato il raduno bernese, che non era stato autorizzato. Persone incappucciate hanno tentato di forzare un cordone della polizia e hanno attaccato le forze dell’ordine lanciando oggetti.

A Winterthur, circa 300 persone si sono radunate presso la stazione centrale, secondo la polizia municipale. Quest’ultima precisa che non sono stati segnalati danni materiali, ma che il traffico è stato fortemente perturbato.

Anche a Basilea si è formato un raduno non autorizzato verso le 18:30. Un corteo di 500 persone ha poi sfilato nel centro città. Il vetro di un tram è stato danneggiato e un passeggero è rimasto ferito alla testa.