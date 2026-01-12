Oggi in Svizzera

Proseguono le indagini per determinare con precisione le cause dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana , in cui sono morte 40 persone e oltre un centinaio di altre sono rimaste gravemente ferite. Numerose testimonianze confermano che sono state effettivamente delle candele pirotecniche fissate sopra delle bottiglie a dar fuoco alla schiuma fonoassorbente del soffitto.

I media hanno ripreso le dichiarazioni di Jacques Moretti, proprietario e gestore del bar con la moglie Jessica, durante la sua audizione. L’uomo ha riconosciuto di aver sostituito personalmente la schiuma incriminata, acquistata in un negozio di bricolage. Ha inoltre confermato che una porta di servizio che avrebbe potuto essere utilizzata per l’evacuazione era chiusa a chiave per una ragione sconosciuta. Nega di essere stato a conoscenza dei rischi legati alle candele pirotecniche e respinge l’ipotesi di gravi negligenze o di mancato rispetto delle norme.

Tuttavia, si stanno moltiplicando le testimonianze compromettenti di persone sopravvissute ed ex membri del personale. Le critiche riguardano in particolare la mancanza di uscite di sicurezza. Un’inchiesta della SRF menziona persino l’esistenza di un bar clandestino sul retro del locale, nel seminterrato dove si è sviluppato l’incendio. Intanto, la giustizia ha prorogato lunedì la detenzione preventiva di Jacques Moretti a una durata iniziale di tre mesi.

La moglie Jessica resta invece in libertà, ma non sfugge alle controversie. Diversi media rilevano che ha pronunciato due volte un messaggio di scuse strettamente identico, il che lascia pensare che lo abbia imparato a memoria. Questa pratica è abituale e consigliata dalla difesa in situazioni particolarmente delicate.Le cose si complicano anche per il Comune di Crans-Montana, molto criticato per non aver effettuato controlli a sufficienza. Lunedì il Ministero pubblico vallesano ha comunicato al Comune che intende negargli la possibilità di costituirsi parte civile. Questo statuto, che suggerisce che il Comune sia anch’esso vittima in questa tragedia, aveva suscitato un vero e proprio scandalo tra le famiglie delle vittime.