Oggi in Svizzera

A maggio, in Svizzera, entrerà in funzione il nuovo numero nazionale di emergenza 142 per le vittime di violenza domestica e sessuale. Le persone colpite potranno rivolgersi a questo numero breve 24 ore su 24 per ricevere aiuto immediato e consulenza.

Per promuovere il servizio, da novembre è in corso una campagna con manifesti, volantini e video. Tuttavia, la consigliera nazionale del PS Simona Brizzi ritiene che ciò non sia sufficiente e ha proposto di stampare il numero anche su imballaggi di uso quotidiano, come i cartoni del latte. L’idea è stata accolta favorevolmente dal Consiglio federale, come riportano i giornali del gruppo CH Media. Il Dipartimento federale dell’interno ha già chiesto la collaborazione dei rivenditori al dettaglio.

In Svizzera, le confezioni del latte non sono mai state usate come veicolo pubblicitario. La situazione è diversa all’estero, come negli Stati Uniti, dove negli anni ’80 i produttori di latte stampavano sui cartoni le foto di bambini scomparsi. Questa pratica è stata però abbandonata in seguito alle preoccupazioni degli psicologi infantili, i quali avevano avvertito che la campagna spaventava inutilmente i bambini durante la colazione.