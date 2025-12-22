Oggi in Svizzera

Il Tribunale cantonale di Zugo ha dichiarato ricevibile una causa climatica contro la multinazionale del cemento Holcim. Le persone querelanti attribuiscono a Holcim una corresponsabilità nel riscaldamento globale, che provoca l’innalzamento del livello del mare e minaccia sempre più la loro patria. Il Tribunale non è entrato nel merito delle responsabilità di Holcim, ma solo sulla ricevibilità del caso. Si tratta comunque di una svolta sotto il profilo giuridico.

La posizione di Holcim è che i tribunali non sono il luogo adatto per affrontare il cambiamento climatico, riassume SRF. La politica dovrebbe stabilire chi può emettere quanto CO₂, e non un tribunale. La Corte ha ribattuto che le sentenze non sostituiscono la politica climatica, bensì la completano. Qui non si tratta di ragionare sugli obiettivi climatici svizzeri, ha specificato, bensì di richieste concrete da parte di persone direttamente colpite.

Il gruppo cementifero intende presentare ricorso. Indipendentemente dall’esito, la ricevibilità della causa aumenta la pressione sui grandi emettitori. A livello internazionale, il caso si inserisce in una crescente serie di cause climatiche – in oltre 60 Paesi sono pendenti quasi 3’000 procedimenti di vario genere.