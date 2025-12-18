Oggi in Svizzera

La Commissione della concorrenza (COMCO) ha inflitto sanzioni per 237,5 milioni di franchi a diverse banche in Svizzera. Un’indagine pluriennale dell’autorità federale ha rivelato una rete globale d’intese sui prezzi, con conseguenze per l’economia elvetica .

È un caso di portata storica: per oltre 12 anni la COMCO ha esaminato accordi sistematici tra 20 banche, tra cui UBS, Credit Suisse, Julius Bär e ZKB. Milioni di pagine di dati mostrano quanto fosse radicato questo sistema.

Tra il 2005 e il 2013, singoli operatori d’istituti di credito concorrenti avrebbero concluso oltre 20 accordi bilaterali o multilaterali, distinti e indipendenti tra loro. Tramite chat aziendali, servizi di messaggistica istantanea o telefonicamente, avrebbero scambiato informazioni sensibili sui propri affari e sulle strategie adottate.

Tra il 2016 e il 2024, la COMCO ha negoziato complessivamente 35 conciliazioni in quattro dei cinque procedimenti sui derivati sui tassi d’interesse e in tre procedimenti sui tassi di cambio.