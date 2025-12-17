Oggi in Svizzera

Vi è mai capitato di ignorare un problema di salute così a lungo che la cura è stata molto più complicata e costosa rispetto a un intervento precoce? È ciò che accade alla Svizzera, che è fanalino di coda in Europa nella prevenzione sanitaria, scrive oggi il Tages-Anzeiger.

La prevenzione significa, per esempio, evitare pratiche dannose per la salute, come il fumo. Ma la Confederazione è un “paradiso per l’industria del tabacco”, secondo il quotidiano zurighese, e anche la prevenzione del consumo eccessivo di alcol lascia a desiderare.

L’alcol, secondo il rapporto, è troppo facilmente reperibile e troppo economico. Un altro esempio della scarsa sensibilità nella prevenzione sanitaria è il basso tasso di vaccinazione: solo un terzo delle persone oltre i 65 anni in Svizzera si vaccina contro l’influenza, mentre in Danimarca sono più dei tre quarti. Il conto di questa prevenzione mancata arriva più tardi sotto forma di costi sanitari più elevati.