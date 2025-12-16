Oggi in Svizzera

La valutazione si basa sulle osservazioni di Amnesty e su circa 180 testimonianze. La manifestazione non autorizzata dell’11 ottobre è degenerata in gravi disordini, causando danni materiali per diversi milioni di franchi. La polizia ha utilizzato gas lacrimogeni, proiettili di gomma e un cannone ad acqua. Secondo le autorità, 18 agenti sono rimasti feriti.

Amnesty ha criticato l’uso del “kettling”, che consiste nell’accerchiare i manifestanti. L’organizzazione ha affermato che la misura è stata applicata all’improvviso, senza un chiaro avvertimento, impedendo alle persone di disperdersi e mettendo a rischio individui vulnerabili. Amnesty ha inoltre rilevato carenze nella comunicazione della polizia, con annunci udibili solo sulla piazza antistante Palazzo federale e istruzioni contraddittorie che hanno generato confusione.

La polizia cantonale bernese ha replicato che l’intervento era stato annunciato in anticipo. Il comandante Christian Brenzikofer ha dichiarato a Keystone-ATS che l’obiettivo dell’operazione era separare i gruppi violenti dai manifestanti pacifici.