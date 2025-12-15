Oggi in Svizzera

I responsabili di grandi aziende svizzere come Schindler, Pilatus e Victorinox sono tra i firmatari della lettera.

L’accordo ha permesso di abbassare le tariffe punitive imposte da Washington all’export elvetico dal 39% al 15%, ma l'”operazione seduzione” che sembra aver permesso questa svolta ha lasciato molte persone perplesse. I Verdi hanno presentato una denuncia penale contro i sei imprenditori che hanno regalato un Rolex e un lingotto d’oro al presidente statunitense Donald Trump. Secondo il Blick, inoltre, due terzi della popolazione svizzera si oppone all’intesa, vista da molte persone come una sottomissione a Washington.

130 rappresentanti di alto rango dell’economia svizzera sono quindi corsi ai ripari, scrivendo una lettera dai toni allarmistici ai responsabili della politica estera del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. “Per molti di noi”, si legge nella lettera, “in gioco è l’esistenza stessa dell’imprenditoria svizzera”. Nessun ostacolo deve essere messo sulla strada dell’accordo, chiedono i firmatari.

Lunedì la commissione degli affari esteri del Consiglio nazionale si è espressa a favore del mandato negoziale per 17 voti a 2. La decisione della commissione omologa nella Camera alta è attesa per domani.

Secondo il Blick, se un referendum verrà lanciato contro l’intesa, si rischierà di assistere a un dibattito acceso sull'”oligarchia” elvetica, condito di antiamericanismo e di critiche a Trump.