Oggi in Svizzera

Il mondo svizzero dello jodel ha motivo di festeggiare: questa pratica è stata iscritta nella lista dell’UNESCO del patrimonio culturale immateriale .

Per la Svizzera, così come per tutte le persone che praticano lo jodel, questo riconoscimento significa innanzitutto una maggiore visibilità pubblica. Tuttavia, comporta anche degli obblighi: “Al momento della candidatura abbiamo definito delle cosiddette misure di salvaguardia“, spiega a SRF Nadja Räss, jodler e professoressa alla Scuola universitaria di musica di Lucerna. Queste includono, ad esempio, la promozione delle nuove leve, la digitalizzazione e la percezione nella società. “L’UNESCO effettua controlli regolari su questo punto”, afferma Räss.

Un progetto già avviato in questo contesto è l’aula di jodel. “Abbiamo lanciato un appello per cercare insegnanti che già lavorano nelle scuole elementari e che fossero disposti a integrare lo jodel nelle loro classi”, dice Räss. Se in origine lo jodel serviva per comunicare in montagna – i pastori lo usavano per richiamare le mandrie o per comunicare con altri malgari sulle Alpi – oggi questa pratica è ancora molto viva: oltre 12’000 persone attive in 711 associazioni sono organizzate nell’Associazione federale degli jodler. A queste si aggiungono numerosi gruppi indipendenti.