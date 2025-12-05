Oggi in Svizzera

Secondo l’ultimo rapporto sulle donazioni dell’organizzazione di certificazione ZEWO, nel 2024 le economie domestiche svizzere hanno donato 2,25 miliardi di franchi, per una cifra che si mantiene stabile da alcuni anni. L’82% delle famiglie ha effettuato donazioni. Secondo l’Annuario 2025 delle organizzazioni umanitarie, le donazioni sostengono sempre più il lavoro umanitario all’estero e un po’ meno le ONG che si occupano di questioni sociali in Svizzera.

Il cambiamento è in gran parte dovuto alle guerre in Ucraina e a Gaza, afferma l’autore dello studio Luzius Neubert di PPC-Metrics: “Questi conflitti sono una grande preoccupazione per la popolazione elvetica“.

A livello nazionale, la frana di Blatten ha suscitato un’eccezionale solidarietà, generando 68 milioni di franchi in donazioni e contributi pubblici.

Tuttavia, i finanziamenti istituzionali si stanno riducendo: le organizzazioni attive in opere di beneficenza sono sotto pressione a causa del crollo del sostegno dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, e anche l’Europa e la Svizzera hanno ridotto i loro budget per gli aiuti internazionali. Le donazioni private non possono compensare questa mancanza, ha dichiarato alla televisione pubblica svizzera SRF la direttrice della Croce Rossa svizzera, Martina Ziegerer.

Anche per il 2025 si prevede un livello elevato di donazioni, anche se i dati non sono ancora disponibili. “Le ultime settimane dell’anno sono sempre cruciali”, ha detto Ziegerer.