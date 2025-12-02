Oggi in Svizzera

Budliger Artieda ha dichiarato alla Neue Zürcher Zeitung (NZZ) che la SECO era stata informata dei doni, tra cui un orologio da tavolo Rolex e un lingotto d’oro, consegnati durante il viaggio, ma ha aggiunto che il suo dipartimento “non si è volutamente immischiato”. Ha sottolineato che la visita era un’iniziativa privata e che la delegazione non partecipava ai negoziati tariffari ufficiali.

I doni hanno scatenato critiche e il Ministero pubblico della Confederazione ha ricevuto tre denunce penali contro ignoti in relazione all’incontro. A causa dei procedimenti in corso, Budliger Artieda non ha commentato le accuse. Tuttavia, ha accolto con favore l’iniziativa imprenditoriale. “Personalmente, sono molto lieta che in questo Paese esista uno spirito imprenditoriale pronto ad aiutare quando la nazione ne ha bisogno, e che si assuma anche dei rischi”, ha dichiarato alla NZZ. A suo dire, gli imprenditori hanno dimostrato in modo credibile a Trump come investimenti svizzeri per 200 miliardi di franchi (248,5 miliardi di dollari) negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni potrebbero contribuire a ridurre il deficit commerciale statunitense.

Alla domanda se Trump potrebbe reintrodurre dazi del 39% qualora la Svizzera si rifiutasse di approvare le importazioni di pollo al cloro, Budliger Artieda ha risposto che il rischio vale per tutti i Paesi. “Questa è la nuova realtà. Donald Trump è determinato a riorganizzare il commercio globale facendo valere il peso degli Stati Uniti.”