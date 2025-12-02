Oggi in Svizzera
Care lettrici e cari lettori,
un annoso dibattito sull'esportazione di materiale bellico svizzero è tornato al centro della scena nella sessione parlamentare invernale odierna.
Inoltre, la direttrice della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha difeso la delegazione di esponenti dell'economia svizzera che, secondo quanto riferito, avrebbe omaggiato il presidente statunitense Donald Trump con un Rolex e un lingotto d'oro. Ha dichiarato di apprezzare personalmente uno spirito imprenditoriale che "si fa avanti quando il Paese ne ha bisogno".
Saluti soleggiati da Berna,
Il Consiglio nazionale ha discusso e approvato le modifiche alla Legge sul materiale bellico durante il secondo giorno della sessione parlamentare invernale.
Il Parlamento vuole conferire al Consiglio federale la facoltà di autorizzare le esportazioni di armi.
Ciò va nell’interesse dell’industria svizzera degli armamenti, che si è trovata sempre più isolata a livello internazionale dopo che la Confederazione ha vietato ad altri Paesi di trasferire materiale bellico elvetico all’Ucraina. Ma la fornitura di questo tipo di materiale a Stati in conflitto solleva la questione centrale della sua compatibilità con la neutralità. L’allentamento previsto riguarda i membri dell’alleanza difensiva NATO: tutti gli Stati sarebbero, in linea di principio, liberi di trasferire gli armamenti come meglio credono. Tuttavia, il Governo svizzero potrebbe esigere una garanzia in singoli casi per motivi di neutralità, sicurezza o politica estera.
L’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) ha sostenuto la riforma a condizione che nessun’arma possa raggiungere l’Ucraina. La Radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF ha riferito che l’attenzione si sta spostando dalla fornitura all’Ucraina al rafforzamento dell’industria bellica nazionale.
La formulazione della proposta di allentamento è “molto strana”, ha dichiarato Robert Kolb, professore di diritto internazionale all’Università di Ginevra, alla Neue Zürcher Zeitung (NZZ). La Svizzera non può rifornire Paesi coinvolti in un conflitto internazionale, indipendentemente da qualsiasi lista. “Questo è il nucleo del diritto della neutralità”, ha affermato.
Il disegno di legge torna ora ancora una volta al Consiglio degli Stati. Il Partito socialista e i Verdi hanno già annunciato che lanceranno un referendum qualora il Parlamento approvasse la riforma; in tal caso, la proposta verrebbe sottoposta a votazione popolare.
Helene Budliger Artieda, direttrice della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), ha difeso l’incontro, molto criticato, tra esponenti dell’economia svizzera e il presidente statunitense Donald Trump.
Budliger Artieda ha dichiarato alla Neue Zürcher Zeitung (NZZ) che la SECO era stata informata dei doni, tra cui un orologio da tavolo Rolex e un lingotto d’oro, consegnati durante il viaggio, ma ha aggiunto che il suo dipartimento “non si è volutamente immischiato”. Ha sottolineato che la visita era un’iniziativa privata e che la delegazione non partecipava ai negoziati tariffari ufficiali.
I doni hanno scatenato critiche e il Ministero pubblico della Confederazione ha ricevuto tre denunce penali contro ignoti in relazione all’incontro. A causa dei procedimenti in corso, Budliger Artieda non ha commentato le accuse. Tuttavia, ha accolto con favore l’iniziativa imprenditoriale. “Personalmente, sono molto lieta che in questo Paese esista uno spirito imprenditoriale pronto ad aiutare quando la nazione ne ha bisogno, e che si assuma anche dei rischi”, ha dichiarato alla NZZ. A suo dire, gli imprenditori hanno dimostrato in modo credibile a Trump come investimenti svizzeri per 200 miliardi di franchi (248,5 miliardi di dollari) negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni potrebbero contribuire a ridurre il deficit commerciale statunitense.
Alla domanda se Trump potrebbe reintrodurre dazi del 39% qualora la Svizzera si rifiutasse di approvare le importazioni di pollo al cloro, Budliger Artieda ha risposto che il rischio vale per tutti i Paesi. “Questa è la nuova realtà. Donald Trump è determinato a riorganizzare il commercio globale facendo valere il peso degli Stati Uniti.”
Mattea Meyer, co-presidente del Partito socialista, si è ritirata dalla politica federale con effetto immediato, adducendo “un forte esaurimento”. Non parteciperà alla sessione invernale.
In un post su InstagramCollegamento esterno che mostra solo una tazza di ceramica su un tavolo di legno spoglio, Meyer scrive del suo esaurimento e della sua presa di coscienza di dover “tirare il freno d’emergenza in tempo”. Dal 2020 guida il PS insieme a Cédric Wermuth.
Meyer non è la prima parlamentare a fare un passo indietro a causa dello stress o burnout. Il Tages-Anzeiger riferisce di altri otto esponenti della politica elvetica di vari partiti che in passato si sono presi una pausa perché esausti e oberati di lavoro.
Due anni fa, il suo co-presidente Wermuth si era preso un congedo familiare di due mesi. “Adoro fare il presidente del partito”, disse al suo ritorno. “Ma è un lavoro che ti porti dietro 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non si ferma mai”.
Meyer ha concluso il suo post su Instagram dicendo: “Dopodiché, non vedo l’ora di tornare a lavorare con voi per una Svizzera sociale”, lasciando intendere che il suo congedo è temporaneo.
L’annuncio di Meyer arriva in un momento in cui la stampa rossocrociata parla di una “crisi” all’interno del Partito socialista. In seguito alla netta bocciatura di domenica dell’iniziativa sull’imposta di successione e a una serie di battute d’arresto cantonali, diversi media osservano che la dirigenza del partito è sotto crescente pressione.
Mentre l’Oxford Dictionary sceglie una sola parola dell’anno (“rage bait” per il 2025), la Svizzera ne sceglie quattro, una per ogni lingua nazionale.
Per la Svizzera tedesca, la parola dell’anno è Frauen-Nati (nazionale femminile), per celebrare la nazionale di calcio femminile, che ha ospitato il Campionato europeo. Le 25’000 persone che hanno marciato per Berna hanno fatto la storia, dando vita al più grande corteo di tifoseria nella storia degli Europei femminili.
Nella Svizzera francese, la giuria ha scelto génocide (genocidio). Nella Svizzera italiana, la scelta è caduta su “dazi”, in riferimento alla disputa tariffaria con gli Stati Uniti. Nella parte del Paese di lingua romancia, la parola dell’anno è intelligenza artifiziala (intelligenza artificiale).
Tra le altre parole finaliste figuravano diversi riferimenti alla disputa tariffaria con gli Stati Uniti, come Zollhammer (martello doganale), Chlorhuhn (pollo al cloro) e “39%”. Le parole scelte “mettono in discussione il ruolo del linguaggio nel plasmare la comprensione”, ha dichiaratol’Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) nel suo comunicato stampa.
Il Calendario dell’Avvento della Svizzera insolita
Ogni giorno, fino al 24 dicembre, nella nostra rassegna stampa vi proponiamo un articolo a sorpresa selezionato dalla nostra serie “La Svizzera insolita”. Scoprite storie curiose e talvolta bizzarre che svelano il lato meno conosciuto del Paese.
Foto del giorno
I nuovi membri del Parlamento Therese Schlaepfer dell’Unione democratica di centro (seconda da sinistra) e Rudi Berli dei Verdi (secondo da destra) posano vicino alla collega Franziska Saurer (a sinistra) e al collega Mario Gonzalez (a destra) all’inizio della sessione invernale dell’Assemblea federale, lunedì 1° dicembre 2025, a Palazzo federale a Berna. Berli è uno svizzero all’estero che vive in Francia e fa il pendolare fino a Ginevra per lavorare in un’azienda agricola orticola.
Articoli più popolari
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative