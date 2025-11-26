Oggi in Svizzera

Non viene precisato se potranno pagare con TWINT, ma quel che è certo è che le persone che hanno partecipato alle azioni della flottiglia per Gaza hanno appena ricevuto una lettera dal Dipartimento federale degli affari esteri che chiede loro il rimborso dei servizi forniti dalla Confederazione . L’aiuto che la Svizzera fornisce ai suoi cittadini e cittadine all’estero non è gratuito, soprattutto se i rischi erano noti.

Le fatture riguardano 19 persone di nazionalità svizzera che hanno partecipato a “Waves of Freedom” e una a “Thousand Madleens to Gaza”. Per la cronaca, questa flottiglia internazionale aveva l’obiettivo di rompere il blocco israeliano e di portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Tuttavia, gli attivisti e le attiviste sono stati arrestati e trattenuti per alcuni giorni dalle autorità israeliane.

Le fatture vanno da 300 a 1’047 franchi e coprono i costi legati al rimpatrio, agli interventi presso le autorità israeliane e alle visite in prigione. I legali degli attivisti e delle attiviste erano stati avvertiti che avrebbero potuto essere addebitati dei costi qualora gli avvertimenti ufficiali di non partecipare a tale operazione fossero stati ignorati.

Le persone coinvolte hanno reagito con forza. Denunciano fatture “incomprensibili”, affermando di aver ricevuto solo un aiuto minimo, a volte limitato a una breve visita in prigione. Alcuni parlano di “abbandono totale” e giudicano la decisione “disonorevole”. Sono già stati annunciati ricorsi contro la decisione del DFAE.