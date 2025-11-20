Oggi in Svizzera

Roger Federer è entrato nella Tennis Hall of Fame . Al campione svizzero è stato conferito questo onore tre anni dopo il ritiro, il periodo più breve possibile per essere iscritti nella prestigiosa lista. Per l’occasione, Federer ripercorre la sua carriera e parla della famiglia e della vita dopo il tennis in una lunga intervista.

Guardando indietro, Federer considera il suo percorso sorprendentemente “più semplice del previsto” e rifarebbe tutto allo stesso modo – con alti e bassi, racconta nell’intervista al Tages-Anzeiger. Decisivi per la sua ascesa sono stati compagni di viaggio come il coach Pierre Paganini.

Il periodo più difficile della sua carriera sono stati gli anni a cavallo tra junior e professionista. Più tardi lo ha aiutato un ambiente stabile. Oggi Federer si concentra sulla famiglia e sul ruolo di “General Manager” per il figlio Leo, “che ormai colpisce la pallina con impegno”. Papà Roger organizza tutto, ma non lo allena personalmente.

In futuro si vede come mentore nel tennis, ma esclude per ora un ritorno nel circuito come coach.