Oggi in Svizzera

Soldati montano un drone
Nonostante il divieto in vigore in Svizzera di esportazione o riesportazione di materiale bellico verso Paesi in guerra, componenti elvetiche vengono frequentemente rinvenute nelle armi russe in Ucraina.

Nella rassegna stampa odierna parleremo anche di un'associazione che ha dichiarato guerra all'incesto e concluderemo con una nota più leggera riguardante Roger Federer.

Mano e drone
Un soldato russo lancia un drone con esplosivo da un territorio ucraino occupato. Russian Defense Ministry Press Service

Dalle indagini dell’intelligence ucraina emerge che molta microelettronica svizzera è utilizzata nelle armi russe.

I servizi segreti ucraini rinvengono regolarmente componenti svizzeri in droni e missili russi. Solo materiale cinese e statunitense è trovato con più frequenza. Nonostante il divieto di esportazione, i prodotti high-tech elvetici arrivano in Russia attraverso Paesi terzi come Turchia, Cina o Kazakistan. Lo riportano Tages-Anzeiger e SRF.

Le esportazioni di microelettronica dalla Svizzera verso questi Stati sono aumentate in modo massiccio dall’inizio della guerra, il che fa pensare a operazioni di aggiramento e falle nelle catene di fornitura internazionali.

Le aziende svizzere coinvolte negano violazioni dirette delle norme sull’export e sottolineano le loro misure di compliance. L’Ucraina chiede sanzioni severe contro tutti i fornitori dell’industria bellica russa, mentre nella Confederazione le autorità puntano finora soprattutto sulla sensibilizzazione e sulla cooperazione – senza decisioni con conseguenze penali.

Persona in strada, di spalle, con bambole attaccate al corpo
L’artista austriaco Patrick Huber protesta il 16 marzo 2009 a St. Pölten, Austria, con una performance contro l’incesto. Qui iniziò il processo contro Josef Fritzl, accusato di aver tenuto prigioniera la figlia per 24 anni in una cella senza finestre e di aver avuto con lei sette figli. AP Photo / Christof Stache

Un’associazione attiva in tutta la Svizzera dichiara guerra all’incesto. Vuole sostenere le vittime e sensibilizzare la politica su questo tema spesso considerato tabù.

Con “Stop Incesto” nasce per la prima volta in Svizzera una piattaforma nazionale che vuole mettere in luce il fenomeno della violenza sessuale all’interno delle famiglie e combatterlo in modo efficace. Molti abusi rimangono nascosti perché le vittime si vergognano o non trovano sostegno. L’associazione vuole ora dare voce a queste persone.

Il sodalizio si definisce organizzazione mantello intercantonale e centro di competenza per la lotta all’incesto. Un punto centrale è la prevenzione: nelle scuole si vuole sensibilizzare bambini e bambine in modo mirato.

Inoltre, l’associazione vuole attirare l’attenzione della politica. “Stop Incesto” chiede un rafforzamento della base legale sul reato di incesto e una persecuzione penale più rigorosa delle autrici e degli autori.

Roger federer in abito bianco e farfallino nero
Roger Federer fa bella figura anche fuori dal campo, come qui alla cerimonia degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles nel marzo 2024. Richard Shotwell / Invision / AP

Roger Federer è entrato nella Tennis Hall of Fame. Al campione svizzero è stato conferito questo onore tre anni dopo il ritiro, il periodo più breve possibile per essere iscritti nella prestigiosa lista. Per l’occasione, Federer ripercorre la sua carriera e parla della famiglia e della vita dopo il tennis in una lunga intervista.

Guardando indietro, Federer considera il suo percorso sorprendentemente “più semplice del previsto” e rifarebbe tutto allo stesso modo – con alti e bassi, racconta nell’intervista al Tages-Anzeiger. Decisivi per la sua ascesa sono stati compagni di viaggio come il coach Pierre Paganini.

Il periodo più difficile della sua carriera sono stati gli anni a cavallo tra junior e professionista. Più tardi lo ha aiutato un ambiente stabile. Oggi Federer si concentra sulla famiglia e sul ruolo di “General Manager” per il figlio Leo, “che ormai colpisce la pallina con impegno”. Papà Roger organizza tutto, ma non lo allena personalmente.

In futuro si vede come mentore nel tennis, ma esclude per ora un ritorno nel circuito come coach.

Donna in abito rosso guarda un tavolo apparechiato
Keystone / Alessandro Della Valle

Foto del giorno

La nuova ambasciatrice degli Stati Uniti in Svizzera, Callista Gingrich, cerca il suo posto a tavola in occasione di un evento a margine della riunione del consiglio della Camera di commercio svizzero-statunitense a Berna.

