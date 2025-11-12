Oggi in Svizzera

Lunedì hanno scioperato i dipendenti di 16 filiali Swatch in Turchia. Il produttore di orologi svizzero e un sindacato turco che rappresenta circa 170 persone che lavorano nei negozi Swatch e in due boutique Omega, oltre che nell’ufficio di Istanbul, hanno negoziato per mesi, ma nessun accordo è stato raggiunto.

Lunedì dalle 10:00 il personale ha incrociato le braccia. Swatch ha offerto aumenti salariali del 25% per il personale di vendita e tra il 5 e il 15% per chi lavora in ufficio. Ma per il sindacato è troppo poco, visto che l’inflazione in Turchia è al 30%.

Per Swatch Group, invece, le richieste sono “irrealisticamente alte e del tutto esagerate“, dichiara un portavoce in un dispaccio d’agenzia. Il gruppo non ha voluto rispondere ad altre domande di SRF News.