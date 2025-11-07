Oggi in Svizzera

Le FFS hanno assegnato a Siemens Mobility un contratto da 2,1 miliardi di franchi per la fornitura di 116 convogli a due piani destinati alla rete celere di Zurigo e alla Svizzera romanda. Il costruttore tedesco è stato scelto per le sue prestazioni in termini di costi, efficienza energetica, manutenzione e sostenibilità, secondo il direttore delle FFS Vincent Ducrot.

Il costruttore svizzero Stadler ha espresso la sua delusione per questa decisione, sottolineando che la differenza di prezzo con Siemens era solo dello 0,6%. L’azienda mette in evidenza l’affidabilità dei suoi treni già in servizio in diversi Paesi e ricorda che i suoi stabilimenti svizzeri impiegano 6’000 persone e collaborano con oltre 200 PMI locali.

Il sindacato Unia giudica “incomprensibile” affidare un contratto del genere all’estero. “L’industria svizzera sta attualmente affrontando una situazione di crisi in parte provocata dall’esterno. Se il contratto per il materiale rotabile fosse stato assegnato a un’impresa nazionale, più di 170 subappaltatori svizzeri avrebbero potuto lavorare lungo la catena del valore, con tempi di consegna molto brevi”, osserva Unia. Ricordando che la legge prevede un sostegno alla piazza industriale svizzera, il sindacato chiede al Consiglio federale e alle FFS di rendere pubblici i criteri che hanno portato alla scelta dell’azienda tedesca.