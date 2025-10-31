Oggi in Svizzera

Le mie due figlie più grandi non vedono l’ora: “Halloween! Vogliamo travestirci e raccogliere dolcetti!”. Nel nostro quartiere, in un sobborgo di Berna, l’usanza è già celebrata in piena regola – e anche altrove Halloween acquista sempre più importanza in Svizzera .

Tre decenni fa, la maggior parte della popolazione svizzera avrebbe guardato con perplessità dei bambini e delle bambine mascherati in modo spaventoso. Oggi, i supermercati sono pieni di costumi, dolci e decorazioni, i parchi di divertimento allestiti per l’occasione servono piatti a base di zucca e, ovunque, i volti ghignanti delle zucche illuminano la notte.

Halloween è arrivato in Svizzera negli anni ’90 attraverso la Francia. Ci sono voluti alcuni anni prima che i commercianti al dettaglio, i media e i coltivatori di zucche scoprissero la tendenza. Oggi la zucca è la protagonista indiscussa della stagione. Da tempo non si tratta più di rituali occulti, ma di brivido, zucchero e qualche scherzo, come scrive il mio collega Thomas Stephens nel suo articolo.

Tuttavia, le opinioni sono discordanti: per alcuni, Halloween è un momento culminante e divertente del calendario annuale, per altri un evento commerciale e superfluo. E, sì: alle persone piace avere paura! Il fenomeno del “piacere della paura” fa sì che ci esponiamo volontariamente a piccoli momenti di spavento, come scrive oggi Der Bund. Un misto di brivido, risate e un po’ di orgoglio quando si attraversa coraggiosamente il quartiere. Sebbene in scala ridotta rispetto agli Stati Uniti, Halloween ha trovato il suo posto tra le usanze svizzere, con molta creatività e umorismo.