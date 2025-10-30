Oggi in Svizzera

Un rapporto su 82 tentativi di suicidio nelle celle di custodia della polizia di Losanna sta suscitando scalpore e solleva interrogativi sulle condizioni di detenzione.

Nel 2023 sarebbero avvenuti 82 tentativi di suicidio nelle carceri della polizia di Losanna. È quanto ha rilevato una commissione del Gran Consiglio vodese in un rapporto. Il quotidiano Le Temps ha interpellato autorità e istituzioni, ma nessuno ha voluto confermare la cifra.

Né il servizio di medicina legale, né il servizio penitenziario cantonale. E nemmeno la polizia stessa. Uno dei motivi è che non viene fatta una chiara distinzione tra tentato suicidio e altri atti di autolesionismo e che la polizia non ha classificato i dati dal punto di vista medico.

I membri della commissione forniscono testimonianze impressionanti sulle celle dell’edificio principale della polizia di Losanna. “Restarci per più di 48 ore è un orrore”, afferma la presidente della commissione Marion Wahlen (PLR). “Si sentono urla, sembra una tortura”, dice Mathilde Marendaz (Ensemble à gauche), membro della commissione. Le celle sono fredde, senza luce naturale e manca anche un accesso adeguato a un cortile. Questi spazi sono pensati per una permanenza massima di 48 ore, ma questo limite viene superato da anni; il soggiorno più lungo è durato 49 giorni.