Oggi in Svizzera

Uno svizzero è stato condannato in Australia a otto anni e otto mesi di carcere per traffico di droga. Originario del canton Ginevra, il 22enne era arrivato a Melbourne da Las Vegas in gennaio con una valigia piena di cocaina. Da allora si trova in detenzione preventiva.

Dei 21 chili di polvere bianca trovati nel bagaglio quasi 15 erano cocaina pura, per un valore stimato di 4,5 milioni di franchi. Il giovane aveva inizialmente dichiarato ai funzionari doganali di aver preparato lui stesso la valigia e di sapere cosa contenesse: vestiti acquistati negli Stati Uniti.

Poco dopo, tuttavia, avrebbe detto che non gli apparteneva. Una persona sconosciuta gli avrebbe consegnato il bagaglio a Los Angeles. Secondo le sue stesse dichiarazioni, il giovane ignorava la natura del contenuto e anche a chi avrebbe dovuto affidarla all’arrivo. Ha affermato di essere stato contattato quando ancora si trovava in Svizzera da un uomo che gli ha promesso 4’000 dollari per i voli e l’alloggio.

Il ginevrino rischiava il carcere a vita, ma il giudice ha tenuto conto della giovane età dell’imputato e delle sue possibilità di riabilitazione, che ha valutato come “molto elevate”. “Hai tutta la vita davanti a te”, ha detto il magistrato. Il fatto che l’uomo abbia ammesso la sua colpevolezza, inoltre, è stato percepito come un segno di pentimento che ha contribuito a ridurre la durata della pena detentiva.