Oggi in Svizzera

Da tempo i distributori automatici di banconote in Svizzera sono bersaglio di bande organizzate provenienti dall’estero. Ora, anche le armerie sono diventate obiettivi di rapine. Negli ultimi mesi, attacchi coordinati sono stati segnalati in diversi cantoni.

Nella Svizzera tedesca, i cantoni di Basilea Campagna e Argovia erano stati particolarmente colpiti tra il 2020 e il 2021. Dopo una pausa, una nuova ondata di furti preoccupa le autorità. Gli ultimi episodi si sono verificati pochi giorni fa nel canton Vaud: un furto riuscito a Renens e un tentativo fallito a Le Mont-sur-Lausanne. Altre quattro armerie erano già state svaligiate quest’estate nei cantoni Vallese e San Gallo.

Il modus operandi è spesso lo stesso: attacchi notturni violenti e rapidi con auto-ariete, seguiti da una fuga veloce verso il confine. Secondo Fedpol, “i gruppi identificati in Svizzera provengono spesso dalle regioni di Lione, Annemasse, Grenoble, Montbéliard o Saint-Étienne”, in Francia. “Alcuni gruppi sarebbero anche coinvolti nel traffico di stupefacenti”.



Sempre più spesso, i responsabili sono giovani reclutati sui social media dalle organizzazioni criminali. Nel tentativo di furto a Le Mont-sur-Lausanne, la polizia ha arrestato nove sospetti: un residente del canton Vaud e otto cittadini francesi tra i 19 e i 22 anni.