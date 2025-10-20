Oggi in Svizzera

L’esponente dei Verdi (sinistra ecologista) Nicolas Walder è stato eletto al Consiglio di Stato ginevrino al secondo turno dell’elezione complementare. Nel Giura, nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta domenica durante il primo turno dell’elezione del Governo cantonale. Il secondo turno è fissato per il 9 novembre.

Dopo le dimissioni di Antonio Hodgers, i Verdi mantengono quindi il loro seggio nel Consiglio di Stato ginevrino. Secondo i risultati definitivi, Nicolas Walder ha superato Lionel Dugerdil dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) di 5’604 voti. Il tasso di partecipazione si è attestato al 32,3%.

Domenica, anche le cittadine e i cittadini del Giura si sono recati alle urne per eleggere Governo e Parlamento. La partecipazione ha raggiunto il 41,5%. Nell’elezione governativa, i tre ministri uscenti sono arrivati in testa. In Parlamento, il Centro ha guadagnato due seggi e resta la forza politica principale, davanti al Partito socialista (16 seggi/+3) e all’UDC (11 seggi/+4). Gli altri partiti hanno perso seggi e il Partito verde-liberale (PVL, centro-destra ecologista) non ne ha più neanche uno nel legislativo.

L’attenzione per queste due votazioni si concentra in particolare sull’UDC, i cui candidati non sono mai entrati nell’esecutivo dei due cantoni. A Ginevra, Dugerdil non ce l’ha fatta, ma ha ottenuto uno dei migliori risultati di sempre per il suo partito. Nel Giura, invece, non è ancora detta l’ultima parola. Fred-Henri Schnegg, infatti, è ben posizionato per il secondo turno. Secondo il politologo Andrea Pilotti, “i temi dell’UDC hanno fatto presa a Ginevra e nel Giura, due cantoni di frontiera. Non è un dettaglio trascurabile”.