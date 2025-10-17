Oggi in Svizzera

L’entusiasmo della popolazione svizzera per le auto elettriche sembra affievolirsi. Secondo il barometro della mobilità 2025 realizzato dall’istituto di sondaggi Sotomo, tra le persone che intendono acquistare un veicolo nei prossimi due anni, il 24% prevede di optare per un modello elettrico. È praticamente lo stesso risultato dell’anno scorso (23%) e ancora nettamente inferiore a quello di due anni fa (34%).

Le cause dell’esitazione della clientela sono sempre le stesse: un’autonomia ritenuta insufficiente, prezzi d’acquisto elevati e possibilità di ricarica ancora troppo limitate. Alcune decisioni politiche potrebbero inoltre frenare l’elettrificazione del parco auto: il divieto di vendita di nuovi veicoli termici nell’UE dal 2035 potrebbe essere posticipato e, in Svizzera, alcuni progetti mirano a una tassazione più pesante per i veicoli elettrici.

Solo il 38% delle persone intervistate sostiene un rafforzamento delle misure politiche a favore dell’elettromobilità, 4 punti in meno rispetto all’anno scorso. “Anche l’apertura di principio verso l’elettromobilità è in calo. In una fase in cui una normalizzazione e un’accettazione più ampia sarebbero cruciali, la svolta tarda ad arrivare”, commenta l’istituto Sotomo.

Dal canto suo, l’Ufficio federale di statistica (UST) ha appena pubblicato gli ultimi dati sulla mobilità in Svizzera. Dai dati emerge che sulle strade elvetiche circolano sempre più veicoli a motore. A fine settembre, il Paese ne contava 6’562’600 (esclusi i ciclomotori), ossia lo 0,9% in più rispetto a un anno prima. Quasi i tre quarti di questi veicoli sono autovetture. Tra queste ultime, solo il 5,2% era totalmente elettrico, l’11,9% ibrido. Le motorizzazioni più diffuse rimangono la benzina (58,7%) e il diesel (24%).