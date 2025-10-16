Oggi in Svizzera

Il nuovo direttore generale di Nestlé, Philipp Navratil, ha annunciato la soppressione di 16’000 impieghi in seno alla multinazionale alimentare elvetica , che nel mondo conta 277’000 collaboratori e collaboratrici, di cui 8’600 in Svizzera.

Saranno tagliate 12’000 posizioni con funzioni direttive e altre 4’000 saranno soppresse nei settori della produzione e dell’approvvigionamento. Lo scopo è ridurre i costi di 1 miliardo di franchi entro la fine del 2027. I tagli toccheranno anche l’attività nella Confederazione, ma Navratil, in una teleconferenza con i media, non ha precisato l’entità della riduzione dell’organico su suolo elvetico.

Da inizio 2022, le azioni del gigante alimentare, molto gettonate nel portafoglio di investimenti dei fondi pensionistici elvetici, hanno perso più del 40%, facendo svanire miliardi di valore borsistico, si legge su Le Temps.

Oggi, tuttavia, dopo i dati trimestrali sui ricavi, che hanno sorpreso in positivo, e l’annuncio dei tagli di posti di lavoro, visto dagli investitori come il segnale di un incisivo approccio del nuovo CEO, il titolo era in forte rialzo all’apertura della borsa di Zurigo, scrive Keystone-ATS.