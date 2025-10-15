Oggi in Svizzera

“È insolito che si riesca a identificare così tanti attivisti del ‘black bloc’”, ha dichiarato Michael Bettschen, vicedirettore della polizia cantonale di Berna. In totale, sono state fermate 536 persone, poi rilasciate. La maggior parte sarà perseguita per sommossa.

L’80% di loro non risiede nel Canton Berna, e una “parte considerevole” proviene dalla Svizzera francese, ha aggiunto Bettschen. L’85% delle persone fermate ha la nazionalità svizzera e la maggior parte ha tra i 20 e i 29 anni. Quasi la metà sono donne e 23 sono minorenni.

Oltre 200 testimonianze raccolte da lunedì da Amnesty International Svizzera, presente alla manifestazione in qualità di osservatrice, denunciano l’aggressività della polizia e riferiscono di manifestanti pacifici e passanti feriti al torace o al volto. L’organizzazione analizzerà anche materiale video per valutare “le azioni della polizia dal punto di vista dei diritti fondamentali” e pubblicherà le sue conclusioni.