Oggi in Svizzera

È davvero possibile che UBS lasci la Svizzera? “Lo è”, risponde Henry Peter, professore di diritto economico all’Università di Ginevra, nonché membro del CdA di diverse banche e società assicurative. L’economista sottolinea che il vero problema non è quello che molti pensano, ovvero che per evitare il giro di vite sui fondi propri UBS voglia “ricattare” il Governo dicendo: “Se insistete, noi ce ne andiamo”.

Il nodo sono gli azionisti, il 70-80% dei quali sono stranieri. “Se hanno l’impressione che andando all’estero, e lo decidono loro, il loro investimento varrebbe di più, perché non sarebbe sottoposto a queste esigenze, potrebbero decidere di spostare la sede”. La seconda ipotesi sarebbe di accettare un’offerta di acquisto. “Ci sono tante banche senza ombra di dubbio interessate a comprare UBS”, aggiunge Peter.

Quali conseguenze avrebbe un trasferimento? Secondo l’economista, la perdita della parte di clientela fedele a UBS solo perché è una banca svizzera sarebbe relativamente di poco conto per l’istituto. Nella Confederazione, invece, si perderebbero circa 15’000 posti di lavoro, un gettito fiscale molto importante e i servizi che il gruppo presta a circa un terzo delle aziende del Paese, avverte Peter.