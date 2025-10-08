Oggi in Svizzera

Le escursioni in montagna sono sicuramente una delle attività più apprezzate da residenti, turiste e turisti in Svizzera. Il rovescio della medaglia sono gli infortuni, che stanno aumentando considerevolmente , mette in guardia la Suva, la Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni.

Tra il 2009 e il 2013 si sono verificati in media circa 4’000 infortuni all’anno durante escursioni, mentre fra il 2019 e il 2023 il dato è salito a quasi 9’000. Anche senza considerare il periodo della pandemia di Covid-19 – dove c’è stato un aumento dell’attività in montagna – il numero degli infortuni è quasi raddoppiato, si legge nel comunicato.

Nell’80% dei casi le vittime sono inciampate, cadute, scivolate o hanno fatto un passo falso. Le cause sono da ricercare nell’attrezzatura inadeguata, nell’inesperienza, nella scarsa attenzione, nonché nella sopravvalutazione della propria forma fisica, spiega la Suva.

Ai microfoni di RTS, Lise Forster, del Soccorso alpino svizzero, sottolinea l’importanza della preparazione. Una passeggiata in montagna sembra semplice e accessibile, ma questa impressione può rivelarsi errata, dice. “Non ci sono regole assolute, ma pianificare, porsi le buone domande, consultare le previsioni meteo, sono tutti elementi essenziali prima di partire”.