Oggi in Svizzera

L’esercito ucraino ha intercettato e analizzato un drone “Geran-3”, scoprendo al suo interno tecnologie svizzere prodotte da ST Microelectronics, con sede nel Canton Ginevra, e da U-Blox, con sede a Thalwil, nel Canton Zurigo.

ST Microelectronics ha dichiarato al Blick di aver rafforzato le misure di conformità alle sanzioni imposte alla Russia. U-Blox, dal canto suo, afferma di aver interrotto tutte le vendite verso Russia, Bielorussia e territori occupati dall’esercito russo. La società di Zurigo ritiene che i componenti trovati nel drone siano stati acquistati prima dell’entrata in vigore delle sanzioni o siano frutto di contrabbando.

Per Balthasar Glättli, consigliere nazionale dei Verdi di Zurigo, queste spiegazioni non reggono: “Nel 2022 si potevano ancora invocare le scorte vecchie. Ma oggi?”. Il suo collega di partito Fabian Molina ritiene che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) “debba fare di più per responsabilizzare l’economia svizzera”.