Oggi in Svizzera

Sia i sondaggi della SSR che quelli di Tamedia pronosticavano una votazione tirata per l’abolizione del valore locativo e un “sì” quasi certo per l’introduzione dell’identità elettronica (e-ID). È stato il contrario.

Le votazioni federali di domenica continuano a essere in primo piano sui media elvetici, che si interrogano in particolare sul perché le previsioni dei sondaggi pubblicati pochi giorni prima si siano rivelate sbagliate, un fatto assai raro.

Su SRF, la politologa Martina Mousson sottolinea che i sondaggi sono un’istantanea dell’opinione del popolo in un momento preciso e che nel periodo che intercorre fino alla votazione possono esserci delle svolte, come una mobilitazione finale imprevista. È secondo lei quello che è successo, con una spinta decisiva nelle zone rurali del campo favorevole all’abolizione del valore locativo, un elettorato più scettico nei confronti dell’e-ID.

Su RTS, il professore di scienze politiche all’Università di Losanna Sean Müller ipotizza che proprio i sondaggi, prevedendo un risultato tirato, abbiano spinto al voto molte persone che auspicavano la fine del valore locativo.

Müller legge nel responso delle urne anche il segnale dell’affermarsi di “una parte della società che respinge lo Stato, gli esperti, le esperte e i media”. Si tratta, secondo lui, di un movimento nato durante la pandemia di Covid-19 e che diffida dell'”espertocrazia” e quindi anche i sondaggi, “a cui non partecipa o, se lo fa, mente”.

La NZZ, analizzando il voto e le spaccature che sembrano essere sempre più evidenti nella società elvetica durante le votazioni, dà un nome al fenomeno: “Corona-Graben”.