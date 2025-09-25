Oggi in Svizzera

La Svizzera sta pianificando un’azione umanitaria: 20 bambini e bambine feriti della Striscia di Gaza dovrebbero essere curati nella Confederazione. Allo stesso tempo, esponenti di tutti i partiti chiedono al Consiglio federale di assumere un ruolo più attivo a Gaza .

Mentre la Svizzera invecchia, circa la metà della popolazione nella Striscia di Gaza è composta da minorenni. Migliaia di persone sono già state uccise o ferite. Secondo quanto appreso dalla SRF, il Consiglio federale ha deciso di salvare 20 minorenni feriti.

Questi bambini e bambine dovrebbero essere portati in Svizzera con un massimo di quattro persone ad accompagnarli. Finora l’operazione non è stata confermata ufficialmente. Tuttavia, secondo la SRF, diversi membri del Consiglio federale sarebbero coinvolti nell’operazione.

Il piano prevederebbe di curare i e le pazienti negli ospedali svizzeri, forse a Ginevra. Il viaggio verso la Svizzera sarà una sfida, ha dichiarato una fonte alla SRF. Soprattutto perché ogni partenza dev’essere autorizzata da Israele. Anche lo status delle famiglie tratte in salvo non è chiaro; potrebbero ricevere un visto umanitario.

In questi giorni, Gaza è costantemente al centro delle notizie in Svizzera. A Bellinzona, il consigliere federale Cassis è dovuto fuggire di fronte a manifestanti pro-Palestina. Il suo Dipartimento ha nel frattempo comunicato che Berna non ha cambiato la propria posizione: continua a sostenere una soluzione a due Stati, ma non il riconoscimento attuale della Palestina come Stato.

Ieri in Parlamento, rappresentanti di tutti i partiti hanno presentato per la prima volta una mozione congiunta. La loro richiesta al Consiglio federale: che la Svizzera presenti una mozione urgente all’Assemblea generale dell’ONU per chiedere l’accesso alla Striscia di Gaza e a tutti gli ostaggi.