Oggi in Svizzera

La Svizzera ha sospeso i pagamenti per i sistemi di difesa aerea Patriot ordinati agli Stati Uniti . Il motivo sono i ritardi nelle forniture, poiché gli USA danno priorità all’Ucraina e non vogliono indicare una data di consegna precisa.

L’esercito svizzero sta attualmente affrontando grandi problemi con le sue ordinazioni di armamenti. Oltre ai sistemi Patriot statunitensi, vi sono ritardi anche per le consegne dei droni israeliani, senza dimenticare i costi più elevati per i nuovi caccia F-35 Di conseguenza, “il rischio per la sicurezza della Svizzera aumenta”, scrive Watson, sottolineando che in caso di attacco, solo circa l’8% dello spazio aereo svizzero sarebbe effettivamente protetto.

Poiché gli Stati Uniti non hanno ancora fornito una data di consegna vincolante per i sistemi Patriot, il Dipartimento della difesa (DDPS) ha sospeso il pagamento parziale previsto per settembre. Un portavoce di Armasuisse ha confermato la misura e sottolineato che la Svizzera vuole prima ricevere informazioni chiare sulle consegne. I colloqui con gli USA sono previsti per ottobre.

La Confederazione ha già anticipato 700 milioni di franchi per i sistemi, che costano in totale circa 2 miliardi di franchi. Le prime consegne erano previste per il 2026 e l’acquisto avrebbe dovuto essere completato nel 2028. Alla luce della situazione attuale, però, queste scadenze sono incerte.