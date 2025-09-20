La settimana in Svizzera

UBS sta salutando la Svizzera per trasferirsi negli Stati Uniti? Secondo un investitore, la banca “non ha altra opzione realistica se non andarsene” per proteggere la propria competitività.

Gestire una grande banca internazionale dalla Svizzera “non è sostenibile” a causa delle nuove severe misure proposte in materia di capitale, ha dichiarato Cevian Capital, il più grande azionista attivista europeo, che detiene circa l’1,4% delle azioni UBS. “Il messaggio che lascia trapelare il Consiglio federale è chiaro: UBS è troppo grande per la Svizzera”, ha detto Lars Förberg, cofondatore di Cevian, al Financial Times giovedì. “UBS è il più grande gestore patrimoniale al di fuori degli Stati Uniti, con un basso livello di rischio. Qualsiasi Paese vorrebbe una banca del genere.”

Queste dichiarazioni arrivano mentre UBS cerca di convincere la politica svizzera a ridimensionare il giro di vite sui requisiti patrimoniali, che potrebbe costare fino a 26 miliardi di franchi e che la banca definisce estreme e sproporzionate. Tuttavia, lunedì il Consiglio degli Stati ha respinto una mozione che chiedeva di rinviare l’introduzione di tali requisiti.

Secondo fonti anonime citate dal New York Post, lo scorso fine settimana una delegazione UBS guidata dal presidente Colm Kelleher e dal CEO Sergio Ermotti avrebbe incontrato rappresentanti dell’amministrazione Trump. I colloqui avrebbero riguardato un possibile trasferimento della sede centrale da Zurigo agli Stati Uniti, in cambio di un’acquisizione o fusione con un’istituzione locale.

Interpellata dall’agenzia AWP, UBS non ha né confermato né smentito l’incontro né l’intenzione di trasferirsi oltreoceano. Da parte sua, la ministra delle finanze Karin Keller-Sutter ha dichiarato che non spetta al Governo decidere la sede della direzione di UBS, aggiungendo che la minaccia di una partenza “non è nuova”.