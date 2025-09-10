Oggi in Svizzera

In Svizzera, le ragazze superano i ragazzi in ambito scolastico, specialmente nelle materie linguistiche e nella lettura . Ciò si rifletterebbe anche in ambito professionale. È quanto emerge da nuovi dati raccolti dalla redazione investigativa dei giornali del gruppo Tamedia.

Tamedia ha ottenuto i risultati di vari test di performance scolastica svolti da 50’000 allievi ed allieve di quattro cantoni (Soletta, Argovia, Basilea Città e Basilea Campagna) dal 2019 al 2024. Se tra i 9 e gli 11 anni la differenza tra i sessi non è molto marcata, a 15 anni le ragazze arrivano a superare i ragazzi fino all’equivalente di un semestre di studio nella lettura e nelle lingue. È sostanziale parimerito nelle scienze naturali e nelle materie tecnologiche, mentre in matematica i ragazzi restano in vantaggio.

Secondo esperti ed esperte, si tratta di una tendenza mondiale, emersa anche dagli studi PISA, che si spiega in parte con la minore propensione dei maschi adolescenti alla lettura.

Secondo la redazione di Tamedia, questo successo scolastico è direttamente legato al fatto che in Svizzera si trovano sempre più donne nelle professioni che esigono una formazione accademica. Per esempio, se nel 2010 un quarto delle posizioni nei ministeri pubblici cantonali era occupata da donne, oggi sono la maggioranza. Lo stesso vale per la professione medica, con il 47% di dottori contro il 53% di dottoresse nel 2023.

Tuttavia, ricordano i giornali, nelle funzioni più elevate delle gerarchie professionali le donne sono ancora poco rappresentate e in generale continuano a guadagnare il 10% in meno degli uomini, il 20% se hanno figli.