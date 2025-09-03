Oggi in Svizzera

Vladimir Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un si sono riuniti mercoledì a Pechino per una grande parata militare in occasione degli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. Anche l’ex consigliere federale e già presidente della Confederazione Ueli Maurer era presente.

All’apertura della parata, il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che la Cina è “inarrestabile”. “Oggi, l’umanità si trova di nuovo di fronte a una scelta tra pace o guerra, dialogo o confronto”, ha aggiunto davanti a una platea di una ventina di leader stranieri. Quasi nessun dirigente occidentale di primo piano era tra il pubblico. Solo il primo ministro slovacco Robert Fico, molto vicino alle posizioni di Vladimir Putin, ha partecipato all’evento.

In un’intervista rilasciata ieri alla televisione svizzerotedesca SRF, Maurer ha dichiarato di aver preso parte alla parata a titolo privato e di non aver informato il Consiglio federale. “Sarebbe stata una decisione difficile per il governo. Non volevo metterlo in questa situazione scomoda”, ha motivato il 74enne. La rappresentanza ufficiale di Berna all’evento è garantita dall’ambasciatore elvetico a Pechino.

Il fatto che la Cina si sia mostrata accanto a due leader considerati in Occidente come aggressori nella guerra in Ucraina ha conferito all’evento una forte valenza geopolitica, secondo Blick. Per Le Temps, Pechino vuole riscrive la storia della Seconda guerra mondiale minimizzando il ruolo dell’Occidente e degli Stati Uniti, sostenendo che la vittoria cinese sarebbe stata possibile anche senza l’aiuto di Washington.