Oggi in Svizzera

Si può ancora bere l’acqua del rubinetto in Svizzera? La risposta non arriverà dallo studio “Salute Svizzera” sugli effetti di PFAS e pesticidi. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha interrotto il progetto per motivi di risparmio , una decisione che ha suscitato critiche da parte della comunità scientifica e della politica.

Lo studio avrebbe seguito 100’000 persone per un periodo di 20 anni. Erano previsti test regolari su sostanze nocive come le PFAS, dette anche “sostanze chimiche eterne”. Secondo l’UFSP, lo studio sarebbe costato ogni anno tra i 10 e i 12 milioni di franchi.

SRF scrive che 789 volontarie e volontari dei Cantoni Vaud e Berna hanno partecipato a una fase pilota, ora interrotta. In tutte le analisi del sangue effettuate sono state rilevate delle PFAS. Nel 3,6% dei campioni è stato superato il valore soglia considerato rilevante per la salute.

Carlo Largiadèr, professore associato di farmacogenetica all’Università di Berna, parla di un’occasione mancata. Nuove sostanze vengono introdotte continuamente, ma mancano dati concreti sul modo in cui si diffondono. “I dati dello studio sulla salute sarebbero stati molto preziosi per la politica e la prevenzione”, afferma Largiadèr. La consigliera nazionale Manuela Weichelt, dei Verdi, definisce l’interruzione “miope”. Investire nella prevenzione è più economico che affrontare le conseguenze tardive. Il suo partito vuole ora chiedere al Parlamento di salvare il progetto.