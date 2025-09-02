Oggi in Svizzera
Personalmente, avrei voluto iniziare a studiare il francese già prima delle scuole medie. All’epoca, però, non era previsto nel mio programma scolastico. Oggi, nella Svizzera tedesca, bambine e bambini possono iniziare a imparare le lingue straniere già alle elementari. Questo modello, però, viene messo in discussione sempre più spesso.
I media svizzeri parlano oggi anche dell’annullamento di una ricerca svolta nell’ambito della salute pubblica e del licenziamento a sorpresa del CEO di Nestlé.
Il Canton Zurigo intende introdurre l’insegnamento del francese solo a partire dalle scuole medie. Questa decisione potrebbe avere conseguenze significative sulla politica linguistica della Svizzera e ha suscitato critiche da parte della Confederazione e della Svizzera francofona.
I e le deputate nel Parlamento cantonale zurighese del Centro, dell’UDC, dei Verdi liberali e del Partito evangelico svizzero ritengono che le bambine e i bambini non imparino bene il francese alle elementari. Sono convinti che le e gli allievi possano apprendere questa lingua complessa in modo più rapido ed efficace cominciando a studiarla alle medie. Per questo motivo, l’insegnamento del francese dovrebbe essere posticipato.
Di opinione opposta sono il Partito socialista, i Verdi e Lista Alternativa. L’abolizione del francese alle elementari sarebbe un segnale preoccupante per la coesione linguistica e l’identità dell’intero Paese, ha dichiarato un deputato. Il Governo zurighese condivideva questa opinione, ma alla fine il Parlamento cantonale ha votato per la fine dell’insegnamento del francese alle elementari, seguendo così l’esempio del Canton Appenzello Esterno.
La ministra svizzera dell’interno, Elisabeth Baume-Schneider, considera la decisione zurighese “un segnale inquietante”. Intervistata da RTS, ha dichiarato che il Consiglio federale valuterà l’introduzione di una legge federale sulle lingue che prevederebbe l’insegnamento alle elementari di una lingua nazionale prima che dell’inglese.
Si può ancora bere l’acqua del rubinetto in Svizzera? La risposta non arriverà dallo studio “Salute Svizzera” sugli effetti di PFAS e pesticidi. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha interrotto il progetto per motivi di risparmio, una decisione che ha suscitato critiche da parte della comunità scientifica e della politica.
Lo studio avrebbe seguito 100’000 persone per un periodo di 20 anni. Erano previsti test regolari su sostanze nocive come le PFAS, dette anche “sostanze chimiche eterne”. Secondo l’UFSP, lo studio sarebbe costato ogni anno tra i 10 e i 12 milioni di franchi.
SRF scrive che 789 volontarie e volontari dei Cantoni Vaud e Berna hanno partecipato a una fase pilota, ora interrotta. In tutte le analisi del sangue effettuate sono state rilevate delle PFAS. Nel 3,6% dei campioni è stato superato il valore soglia considerato rilevante per la salute.
Carlo Largiadèr, professore associato di farmacogenetica all’Università di Berna, parla di un’occasione mancata. Nuove sostanze vengono introdotte continuamente, ma mancano dati concreti sul modo in cui si diffondono. “I dati dello studio sulla salute sarebbero stati molto preziosi per la politica e la prevenzione”, afferma Largiadèr. La consigliera nazionale Manuela Weichelt, dei Verdi, definisce l’interruzione “miope”. Investire nella prevenzione è più economico che affrontare le conseguenze tardive. Il suo partito vuole ora chiedere al Parlamento di salvare il progetto.
Una relazione sentimentale segreta è costata il posto al CEO di Nestlé Laurent Freixe. Per il gruppo, la sua partenza improvvisa rappresenta un ulteriore colpo in una fase di incertezza strategica.
Il consiglio d’amministrazione di Nestlé ha licenziato con effetto immediato il CEO Laurent Freixe. Secondo SRF, il motivo è una “relazione sentimentale non dichiarata” con una collaboratrice direttamente subordinata. Il presidente del consiglio d’amministrazione Paul Bulcke definisce la decisione “necessaria”. Nestlé vuole preservare i propri “valori e principi di governance”, ha dichiarato. Freixe lascia l’incarico senza indennità di uscita.
Il cambio al vertice arriva in un momento delicato per Nestlé, scrive Blick. Dopo un 2024 debole, le azioni Nestlé hanno vissuto un primo trimestre 2025 molto positivo, risultando per un periodo il titolo più performante dell’indice SMI. Tuttavia, gran parte dei guadagni è già stata persa. Durante l’anno di mandato di Freixe, Nestlé ha perso quasi il 16% del proprio valore in borsa, scrive ancora Blick. Il titolo non era così basso da quasi dieci anni.
A prendere il timone sarà ora lo svizzero Philipp Navratil, finora responsabile di Nespresso. Lavora per Nestlé da oltre 20 anni e dall’inizio dell’anno fa parte della direzione generale. Bulcke lo descrive come “un leader dinamico con uno stile di gestione inclusivo”. Navratil sostiene sia un “privilegio guidare Nestlé verso il futuro” e intende proseguire con la strategia attuale.
Il Consiglio federale sostiene la richiesta del Partito socialista di ritirare le vecchie armi d’ordinanza detenute in casa da privati se non sono più state utilizzate per il tiro sportivo da oltre dieci anni.
La presenza di armi da fuoco nelle abitazioni degli ex sodati è una particolarità svizzera che per molto tempo non è stata messa in discussione. Solo con il femminicidio della sciatrice Corinne Rey-Bellet nel 2006 e altri casi di violenza domestica con armi d’ordinanza, è emerso un cambiamento di prospettiva.
Mentre gli ambienti borghesi chiedono da tempo la restituzione delle sole munizioni, il Consiglio federale sostiene invece la proposta del PS di ritirare le armi inutilizzate.
Da un recente studio emerge che gli uomini anziani possessori di armi d’ordinanza sono sovrarappresentati tra gli autori di crimini di violenza domestica. Secondo la consigliera nazionale del PS Priska Seiler Graf, il ritiro di queste armi sarebbe un’efficace misura preventiva.
Foto del giorno
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha accolto la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter sul balcone della Cancelleria federale a Berlino. I due si sono incontrati per colloqui bilaterali, incentrati sulla cooperazione tra i due Paesi, nonché su questioni di politica estera e di sicurezza.
