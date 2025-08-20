Oggi in Svizzera

L’amore ha portato un pensionato svizzero a trasferirsi in Colombia nel 2015. Ma ben presto, l’emigrazione si è per lui trasformata in un incubo .

Suo figlio viveva già in Colombia, dove aveva sposato una donna originaria della regione di Antioquia. Poiché Eric Alain B si era innamorato della cugina di lei, si è trasferito in Colombia all’età di 65 anni, come riporta oggi il Blick.

Il disastro è iniziato quando ha cercato di affittare due appartamenti: uno per sé e uno per la famiglia della nuova compagna. Un avvocato senza scrupoli ha fiutato l’occasione e lo ha truffato con una serie di fantomatiche spese.

Nemmeno il matrimonio con la colombiana si è rivelato felice: infatti è terminato dopo pochi mesi. Dopo il divorzio, anche la sua domestica ha cercato di sedurlo, con l’intento di approfittarsi economicamente di lui. Eric Alain B. è morto nel 2023 all’età di 73 anni.