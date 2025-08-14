Oggi in Svizzera

Rispetto ad altri Paesi , la Svizzera ha una bassa percentuale di centenari. E questo nonostante sia tra le nazioni con la più alta aspettativa di vita. Perché?

Vorreste vivere fino a 100 anni? Osservando le statistiche, ci sono luoghi dove sembra più probabile riuscirci. Per esempio, nel Principato di Monaco, a Hong Kong o in Guadalupa. Sono i posti dove la proporzione di persone ultracentenarie è la più alta. La Svizzera si colloca al 37mo posto in questa classifica: da noi, su 100’000 abitanti, 23 hanno 100 anni o più. A Monaco sono 949, a Hong Kong 124 e in Guadalupa 100.

“Perché in Svizzera ci sono così pochi centenari?” si chiede il Blick. Il gerontologo François Höpflinger (che di anni ne ha 77) spiega che questi dati non sono direttamente legati all’aspettativa di vita. Bisogna considerare la composizione della popolazione. A Monaco, per esempio, vivono molte persone anziane e benestanti. “Le persone ricche vivono più a lungo rispetto a quelle con meno risorse.”

Un altro fattore è la dinamica migratoria. Nei Paesi da cui emigrano molti giovani, la percentuale di anziani aumenta. La Svizzera, invece, è una nazione con un’elevata immigrazione di persone relativamente giovani, il che riduce la proporzione di centenari. Tuttavia, il Paese sta recuperando terreno: oggi ci sono molte più persone centenarie rispetto a 50 anni fa. E, secondo le proiezioni, nei prossimi anni sarà sempre più probabile raggiungere il traguardo di un’età a tre cifre.