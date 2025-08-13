Oggi in Svizzera

Ginevra ha già fatto molto parlare di sé per la sua offerta di trasporti pubblici gratuiti per giovani e anziani. In questi giorni si è spinta oltre, permettendo a tutti e tutte di viaggiare senza pagare il biglietto. La ragione, però, non è tra le più felici.

La città sul lago Lemano è infatti nella morsa del caldo e di un picco di inquinamento da ozono. È per questa ragione che a partire da oggi e fino a nuovo avviso i trasporti pubblici saranno gratuiti. L’obiettivo è di incoraggiare la gente a utilizzare meno i veicoli privati. Si tratta di una prima in Svizzera.

Il “dispositivo anti-smog” è stato rinforzato nel 2020 e prevede l’introduzione di diverse misure quando si supera il valore di 180 microgrammi di ozono per metro cubo. La stazione di misurazione di Meyrin ne segnava 223 ieri.

Non si tratta solo di trasporti pubblici gratuiti. Solo le auto meno inquinanti e dotate di un particolare contrassegno avranno il diritto di circolare a Ginevra e dintorni tra le 6:00 e le 22:00. In autostrada, il limite di velocità è stato abbassato a 80 km/h.