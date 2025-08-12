Oggi in Svizzera

La Svizzera è piuttosto conservatrice quando si parla di carriera e maternità. (Immagine illustrativa)

“Cosa? Sei madre e lavori al 100%?” Un’americana ha raccontato al Tages-Anzeiger la sua esperienza personale come madre e dirigente in Svizzera.

Annalisa Pawlosky si è trasferita in Svizzera in piena pandemia di coronavirus per lavorare presso Google come ricercatrice nel campo dell’intelligenza artificiale. Da allora ha avuto due figlie ed è stata promossa. Lavora circa 50 ore a settimana.

La statunitense ama la Svizzera e non riesce a immaginare un posto migliore per crescere le figlie. Ma parla anche apertamente di ciò che la infastidisce: “La Svizzera è dominata da una cultura conservatrice. L’idea che una buona madre debba sacrificare almeno in parte la propria carriera per crescere i figli è molto diffusa. Negli Stati Uniti, invece, la società è strutturata per facilitare la vita dei genitori che lavorano a tempo pieno”.

La ricercatrice di Google ne parla senza giudicare. Il prezzo da pagare per le madri che lavorano è alto in entrambi i mondi, e la fatica è grande ovunque, dice.