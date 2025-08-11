Oggi in Svizzera

Il 28 maggio, milioni di tonnellate di detriti e ghiaccio hanno sepolto gran parte del villaggio vallesano di montagna nella Lötschental. Questa sera, l’Esercito conclude il suo intervento di soccorso a Blatten .

Le parti del villaggio non travolte dall’imponente frana sono state sommerse dal lago che si è creato, dopo la catastrofe, a monte dello smottamento. È soprattutto in quest’area che, dal 27 giugno, sono stati impiegati fino a 30 militari dell’Esercito svizzero. Il personale ha ripulito lo specchio d’acqua da legname e resti di edifici, selezionando i materiali recuperati per il successivo trattamento.

“Con una profondità attuale di circa 40 centimetri non possiamo più utilizzare le nostre imbarcazioni“, ha dichiarato il tenente colonnello della Divisione territoriale 1, Jean-Claude Gagliardi, annunciando la fine della missione in corso in un colloquio con l’agenzia di stampa Keystone-SDA, secondo quanto riportato da Schweizer Bauer.

Stando a quanto riferito, dalla fine di maggio il volume del lago si è ridotto di circa un terzo. Da luglio, la situazione è rimasta pressoché invariata. I lavori a livello geologico, tuttavia, proseguono. Il pericolo di un’ulteriore frana non è infatti ancora scongiurato.