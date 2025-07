Oggi in Svizzera

Trascorrere l’estate in Svizzera significa anche approfittare delle passeggiate nella natura. Ma questa attività non è priva di rischi per la salute. Si sapeva già che bisognava fare attenzione alle punture di zecca, ma ora un altro animale merita di essere trattato con una certa diffidenza: la volpe, o più precisamente i suoi parassiti.

La malattia della volpe è un’infezione causata da un parassita presente nelle feci, principalmente delle volpi, ma anche di cani e gatti. Più propriamente chiamata “echinococcosi alveolare”, questa zoonosi può colpire l’essere umano in caso di ingestione accidentale delle uova del parassita, ad esempio mangiando bacche contaminate. Il parassita infetta il fegato e può raggiungere altri organi, con esiti potenzialmente fatali dopo diversi anni.

Uno studio di sintesi pubblicato sulla rivista The Lancet Infectious Diseases mostra che questa malattia è in aumento in Europa. La Svizzera è il secondo Paese più colpito del continente, dopo la Lituania. Attualmente, si registrano in media 70 diagnosi all’anno nella Confederazione.

La prevenzione è simile alle misure adottate contro la rabbia alcuni anni fa. Si consiglia in particolare di recintare bene il proprio orto per evitare l’accesso delle volpi e di lavare e cuocere accuratamente gli alimenti raccolti in natura o nel bosco. Per quanto riguarda gli animali domestici, è utile somministrare un vermifugo attivo contro il parassita.