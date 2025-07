Oggi in Svizzera

Igor, soldato ucraino che combatte al fronte nel suo Paese, ha potuto trascorrere dieci giorni con la moglie e il figlio, rifugiatisi in Svizzera. La famiglia ha raccontato a RTS come sta affrontando la separazione e la guerra.

“Ho chiamato mia moglie Luda e le ho detto: ‘Posso venire solo ora. Dopo potrebbe non essere più possibile’”, racconta Igor. Avere questo permesso non è stato facile. Dopo aver ottenuto il congedo, ha dovuto dimostrare che la sua famiglia viveva in Svizzera.

Dopo un viaggio di quasi 60 ore in autobus e treno, Igor è arrivato a Neuchâtel nelle prime ore del 28 giugno. Il figlio, Tymur, non era stato avvisato per evitare di deluderlo in caso di cambiamenti dell’ultimo minuto. “Mi osservava con attenzione e sentivo che stavamo riallacciando i rapporti. La cosa più importante per me era vedere come cresceva”, dice Igor.

Luda, dal canto suo, confessa di avere la sensazione di condurre due vite parallele, una fisica, in Svizzera, e l’altra mentale, sul fronte ucraino. Spiega che non sa se rivedrà il marito vivo. Quanto a Igor, evita di pensarci: “Secondo me, pensare alla morte non mi aiuta a fare bene il mio lavoro. E sarebbe difficile per la mia famiglia se avessi paura o se provassi emozioni troppo forti”.