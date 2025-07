Oggi in Svizzera

La Lega svizzera contro il cancro lancia l’allarme. I programmi di screening precoce del tumore al seno per le donne dai 50 anni in su sarebbero minacciati a causa di una riduzione delle tariffe dei radiologi . La prevenzione è del resto essenziale nella lotta contro questo tipo di cancro.

Questi programmi esistono in 14 Cantoni e dovrebbero essere introdotti in altri quattro. A partire da gennaio 2026, le tariffe applicate per questi esami subiranno una drastica riduzione, in alcuni casi fino al 50%, nell’ambito dell’introduzione del nuovo sistema tariffario TARDOC. Questo cambiamento, volto a rendere più trasparente la remunerazione delle prestazioni mediche, ha però sollevato forti critiche: secondo Rudolf Morant, presidente della Lega contro il cancro della Svizzera orientale, diversi radiologi hanno già annunciato il loro ritiro dai programmi di screening, ritenendo che le nuove tariffe non siano sufficienti a coprire i costi operativi. Una situazione che rischia di compromettere l’accesso a un esame fondamentale per la diagnosi precoce del tumore al seno.

Consapevole dell’importanza dello screening, l’organizzazione mantello delle assicurazioni malattia si mostra rassicurante e indica che sono in corso negoziati sulle tariffe.

Anche Tox Info si trova confrontato con problemi finanziari. Il servizio di consulenza sulle questioni tossicologiche sta facendo circolare dall’inizio del mese una petizione per allertare sulla sua situazione. La diminuzione delle donazioni e il ritiro delle casse malati mettono a dura prova le finanze della fondazione dal 2020. Questa richiede un aiuto federale d’urgenza di un milione di franchi per evitare il fallimento e proseguire le sue attività l’anno prossimo.

Le autorità pubbliche che finanziano Tox Info per il 65% rifiutano di mettere ulteriormente mano al portafoglio. La petizione, già firmata da 80’000 persone, sarà depositata durante la sessione parlamentare autunnale per tentare d’invertire la tendenza. Raggiungibile al numero gratuito 145, il centro antiveleni ha registrato quasi 43’000 richieste di consulenza l’anno scorso, in gran parte per l’esposizione di bambini di meno di 5 anni a un prodotto tossico.