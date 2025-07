Oggi in Svizzera

Vipret era stato condannato nel maggio del 2024 dalla Corte d’appello del Tribunale cantonale di Friburgo a una multa per molestie sessuali. Allora, il suo avvocato aveva sottolineato come in 40 anni di attività – e migliaia di clienti – non era mai stato denunciato per simile condotta.

Tuttavia, la RTS ha raccolto e trasmesso le testimonianze di cinque donne che descrivono comportamenti inappropriati durante le sedute, quali palpeggiamenti e proposte imbarazzanti. Una di loro aveva sporto denuncia nel 2020, ma l’aveva ritirata dopo aver raggiunto un accordo finanziario con Vipret. Quest’ultimo respinge la totalità delle accuse.

Una seconda parte dell’inchiesta di RTS fa sorgere dubbi riguardo alla sua fama di “guaritore delle star”. Non avrebbe infatti curato Céline Dion o lavorato per il Real Madrid, come ha sottolineato a più riprese. Altre personalità famose, ad esempio l’ex miss Svizzera Lauriane Gilliéron e lo sciatore Didier Cuche hanno invece confermato di essere stati suoi clienti nel 2005.

L’agente della prima ha spiegato che Vipret avrebbe guarito Gilliéron da una sciatica, mentre il secondo ha detto alla RTS che la seduta di guarigione non ha avuto i risultati sperati e non ha aiutato Cuche a ridurre i dolori al ginocchio.